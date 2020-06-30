Лукашенко: Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о Великой Победе

30 июня, Ржев /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о победе в Великой Отечественной войны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату, передает корреспондент БЕЛТА.

"Открытие этого мемориала, торжества в российской столице, митинг-реквием в Брестской крепости, парад 9 мая в Минске еще раз показывают, что это наши общие победа, память и слава, которые мы и впредь будем свято хранить. Это и есть реальная связь времен и поколений. Незримая нить, которая соединяет сердца всех народов, воевавших в той страшной войне, и, прежде всего, белорусов и россиян. С глубочайшей признательностью мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу нынешних и будущих поколений", - сказал глава государства.

Фото ТАСС

Президент убежден, что мемориал Советскому солдату подо Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Беларусью, местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов. "Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм. Иначе трагедия может повториться. Беларусь и Россия, заплатившие миллионами жизней своих граждан за мир на земле, абсолютно едины в этом стремлении", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также обратился к ветеранам Великой Отечественной войны. Он отметил, что они продемонстрировали всему миру образец беспримерного мужества, патриотизма, свободолюбия и силы духа. "Низкий вам поклон за бессмертный подвиг, доблесть, отвагу и верность Отечеству!" - выразил свою признательность Президент.-0-