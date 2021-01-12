Лукашенко: Беларусь - лучшее место, которое можно найти для воплощения в жизнь идей олимпизма

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - лучшее место, которое можно найти для воплощения в жизнь идей олимпизма. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время церемонии глава государства решил сделать отступление, как отметил он, на злобу дня. Он напомнил, что накануне состоялись переговоры с руководством Международной федерации хоккея. На них обсуждались вопросы организации в этом году чемпионата мира.

"Не успели они закончиться, как наши беглые обрушились на лучших наших друзей (не белорусов, заграничных друзей, которые всегда поддерживали и поддерживают нас). Очень жаль, что есть среди нас и такие. Но я хочу сказать, коль уж этот вопрос на слуху: мы готовы к проведению любых международных (в том числе культурных) спортивных состязаний. А что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, я заявил "международникам", что мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого еще немало предстоит сделать. И, к сожалению, придется доказывать, что мы люди, мы зовемся людьми и у нас есть своя страна! Но мы готовы разговаривать с любыми честными людьми. В том числе с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией (вы это видели и знаете) по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси. Но не перед кем мы на колени не встанем!" - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, в переговорах с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем стороны сошлись в одном: спорт должен объединять, а не разъединять.

"Уверен, что наша Беларусь, красивая, гостеприимная и безопасная, - лучшее место, которое можно найти для воплощения в жизнь идей олимпизма, культурных идей. И мы готовы это сделать", - подчеркнул глава государства.-0-