Лукашенко: Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами

Александр Лукашенко
24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, передает корреспондент БЕЛТА.
"С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными, - сказал Президент. - При этом мы, безусловно, исключаем любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия".
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