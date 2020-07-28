Лукашенко: белорусская армия сегодня - это компактные Вооруженные Силы

28 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Белорусская армия сегодня - это компактные Вооруженные Силы, созданные по принципу оборонной достаточности и способные самостоятельно обеспечить военную безопасность государства. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что оборонный потенциал страны постоянно укрепляется.

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