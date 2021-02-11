Лукашенко: белорусский народ получил сильную прививку от коррупции

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ получил сильную прививку от коррупции. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш белорусский народ получил сильную прививку от коррупции. Любую власть он в течение года сметет, если увидит крышевание, - сказал глава государства. - Только справедливо, только честно живя в этой стране, мы можем жить нормально. Другого нам не дано. Люди не потерпят ни коррупции, ни олигархии".

Как важное достижение Александр Лукашенко назвал то, что таких явлений, когда город делится на участки, которые крышует тот или иной бизнес, в Беларуси "практически нет, а если есть - мы пресекаем мгновенно". "Контроль мы будем осуществлять там, где надо, и по тем направлениям, которые нужно, защищая людей и государство. Но и бизнес должен в этом плане быть ответственным и понимать нас", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко также считает важным исключить лишнюю бюрократию. "Надо сделать все, чтобы человек не обижался, что мы излишне бюрократичны. И это мы можем решить. Это небольшая проблема", - заключил он.-0-

Александр Лукашенко