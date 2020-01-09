Лукашенко: белорусы создали свое государство благодаря памяти об истоках

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы создали свое независимое государство в том числе благодаря памяти о своих истоках и верности земле предков. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения премий "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и премий "Белорусский спортивный Олимп", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы создали наше независимое государство в том числе благодаря тому, что все эти годы помнили о своих истоках и были верны земле своих предков", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в стране и впредь будут поддерживать и поощрять всех, кто обогащает культурное наследие Беларуси, сберегает нравственные и духовные ориентиры, возрождает и наполняет новым смыслом национальные традиции. "Они наш якорь, который поможет удержаться на волне глобализации, нацеленной на разрушение государственных основ", - заявил он.

Глава государства отметил, что белорусы осознают себя частью огромного мира и соединены тысячами нитей экономических, культурных, дипломатических, родственных связей с другими странами и народами. "Мы открыты для дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, но наш традиционный социально ориентированный уклад незыблем, - акцентировал Александр Лукашенко. - Только так, помня, кто мы и в чем наша уникальность, сохраняя свою идентичность и самобытность, мы сможем противостоять идее унификации мира под единый, чуждый нашему менталитету образец или стандарт".

По словам Президента, в стране с созданием духовной, нравственной и культурной основ для жизни будущих поколений белорусов также обеспечивается национальная безопасность и укрепляется суверенитет государства. "Результат нашего твердого, последовательного политического и социокультурного выбора - построение сильного суверенного государства. В его создании заслуга всего белорусского народа. Но особая роль принадлежит тем, кто посвятил себя бескорыстному служению своему Отечеству", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, по итогам 2019 года присуждены пять премий "За духовное возрождение". Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере. В их числе настоятель прихода храма святой равноапостольной Марии Магдалины города Минска протоиерей Иоанн (Иван) Хорошевич, Белорусское общественное объединение ветеранов, коллективы Белорусской ассоциации многодетных родителей и археологического музея "Берестье", авторский коллектив в составе академика-секретаря отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси Александра Ковалени, главного редактора предприятия "Белкартография" Галины Ляховой, директора Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации Вячеслава Носевича.

За выдающиеся достижения в сферах профессионального искусства, народного и любительского художественного творчества, обучения и патриотического воспитания творческой молодежи, благотворительной деятельности, которые получили общественное признание, присуждены 10 специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Среди удостоенных этой награды коллективы Витебского центра современного искусства, Брестского городского центра культуры, Национальной государственной телерадиокомпании и Ивьевского центра культуры и досуга.

Специальной премии Президента "Белорусский спортивный Олимп" 2019 года удостоены главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий, спортсмен-инструктор национальной команды по прыжкам на батуте Владислав Гончаров, старший тренер национальной команды по современному пятиборью Василий Гулевич. Награда им присуждена за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности.-0-