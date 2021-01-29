Лукашенко: государство готово содействовать участию молодежи в общественном и гражданском процессе

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство готово содействовать участию молодежи в общественном и гражданском процессе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече со студенческой молодежью, передает корреспондент БЕЛТА.

Главу государства спросили, может ли, по его мнению, молодежь выполнять важные функции в общественном и гражданском процессе и готово ли государство содействовать этому. "То, что государство готово, оно обязано быть готово, и оно готово, я вам это гарантирую, - ответил Президент. - Если вы готовы, я буду только приветствовать".

Александр Лукашенко отметил, что знает о многих молодежных лидерах, с некоторыми знаком лично. Он также обратил внимание на примечательную деталь: многие новые лица появились на фоне последних внутриполитических событий в стране. "И это наша недоработка отчасти, что мы не заметили таких ребят обычным образом в спокойной жизни и нужен был этот всплеск, чтобы мы поняли, кто есть кто, и на этой волне мы увидели много прекрасных людей", - заметил Президент.

По его словам, в Беларуси для молодых, инициативных людей созданы условия для самореализации, есть возможность высказывать свою точку зрения. В то же время выделяются более активные молодежные лидеры, и они быстрее находят поддержку у государства. "Кто-то не очень виден, но он талантище. Может, для этого понадобится чуть больше времени, - сказал глава государства. - Для этого есть ректор, преподаватели, они должны подсказывать. То есть, как модно говорить, этот (социальный. - Прим. БЕЛТА) лифт должен вас выносить и мы должны видеть".-0-

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