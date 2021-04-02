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02 апреля 2021, 18:04

Лукашенко и Путин в День единения провели крайне насыщенный телефонный разговор

Фото из архива
Фото из архива

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не только поздравления, но и проблемы, задачи и общие цели - президенты Беларуси и России сегодня провели крайне насыщенный телефонный разговор. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Поводом созвониться, безусловно, стал общий праздник - День единения народов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин утром обменялись официальными, а после обеда - уже личными поздравлениями. Ну и еще раз подчеркнули: в интересах обеих стран - поступательное развитие интеграционных процессов и укрепление многопланового сотрудничества.

И именно поэтому получасовой разговор получился не столько праздничным, сколько рабочим", - рассказали в пресс-службе.

Главы государств коснулись всех основных и актуальных тем, обсудили и реализацию договоренностей, которые имели место ранее.

"Одной из главных тем, которую обсудили президенты, стала эпидемиологическая ситуация. Сегодня уже главный акцент - на вакцинацию населения и производство вакцин. Это позитивный пример теснейшего взаимодействия двух стран, та сфера, где сотрудничество Беларуси и России в настоящий момент является наиболее продуктивным", - отметили в пресс-службе.

Далее Александр Лукашенко и Владимир Путин затронули внутриполитическую обстановку в двух странах. Здесь отдельно остановились на ситуации вокруг Беларуси и внешних угрозах, которые весьма конкретно в последнее время звучат с западного направления (в частности со стороны Польши и США).

Из позитивной рабочей повестки - речь шла о проработке мероприятий в союзном формате, включая проведение очередного заседания Высшего госсовета Союзного государства и VIII Форума регионов Беларуси и России (он пройдет в июле на территории Московской области и будет посвящен научно-техническому сотрудничеству стран).

Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин уделили внимание деятельности Постоянного Комитета Союзного государства. Шла речь об усилении его роли и повышении эффективности работы.

Особой и важной темой разговора стали шаги, которые предстоит сделать по возобновлению полноформатного транспортного сообщения между странами, особенно железнодорожного. "Принимая во внимание необходимость возвращения экономики и жизни людей в нормальное русло, Беларусь рассчитывает на скорейшую отмену всех ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу и восстановление всех видов транспортного пассажирского сообщения. Это было подчеркнуто", - рассказали в пресс-службе.

"И, конечно, речь шла о развитии торгово-экономического сотрудничества в целом. Добавим, обсудили президенты и нашу профессиональную тему - взаимодействие центральных средств массовой информации и работу в сфере информационной безопасности", - добавили в пресс-службе.

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