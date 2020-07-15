Лукашенко: исполнительская и технологическая дисциплина, стабильность - основа любого развития

15 июля, Витебск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Исполнительская и технологическая дисциплина, стабильность в государстве - это основа любого развития. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам надо иметь в виду, что дисциплина, исполнительская и технологическая, и стабильность в государстве - это основа любого развития. Никакие майданы и революции нас не спасут", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что реформа в Беларуси - это углубление и развитие тех направлений деятельности, того, что имеется. "Без строжайшей технологической, исполнительской дисциплины все эти планы пойдут прахом", - добавил Президент.-0-