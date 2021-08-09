Лукашенко: из 28 союзных программ осталось согласовать одну

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках Союзного государства осталось согласовать только одну союзную программу. Об этом глава государства Александр Лукашенко рассказал сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, так называемые интеграционные карты были переформатированы в союзные программы. Всего их 28. И остался нерешенным один вопрос.

"Если мы в союзе, если видим перспективу, надо выравнивать цены и там, и здесь. Или, как у вас принято говорить, в свободное плавание отпустить. Захотели - мы купили там природный газ, допустим, у "Газпрома". Нет у "Газпрома"? У другой компании - у вас их много, которые добывают природный газ. То есть свободная должна быть торговля этим товаром. Отсюда будут цены. Мы не просим низких цен. Мы равных цен хотим", - подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что единое экономическое пространство, которое выстраивают Беларусь и Россия, предполагает равные условия для всех субъектов хозяйствования, предприятий и людей. Рыночные условия. "Мы согласны на рыночные условия, но условия должны быть равными. Мы договорились с Президентом России, что мы преодолеем всякие барьеры и выравняем эти условия", - отметил Александр Лукашенко.

"Мне хотелось бы надеяться, о чем мы с Президентом (Путиным. - Прим. БЕЛТА) договаривались, что в этом году, в конце года, состоится Высший государственный совет Союзного государства. И он должен быть этапный, там мы должны принять очень серьезные решения. Думаю, если там россияне уж очень побоятся по газу сделать какой-то шаг по выравниванию условий, мы эти 28 союзных программ (карты были переработаны) примем. Это будет колоссальный шаг вперед", - сказал глава белорусского государства.-0-

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