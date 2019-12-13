Лукашенко курильщикам: если кто-то начал, бросьте сейчас

Во время встречи
13 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов высказался резко против такой вредной привычки, как курение, передает корреспондент БЕЛТА.
Он посоветовал тем, кто пристрастился к этому, бросить ради сохранения здоровья. "Курить - это катастрофа. Затратить огромные деньги и, как говорят в народе, сидеть и смоктать эту папироску (а некоторые две пачки в день выкуривают) - это катастрофа. Не делайте этого. Если кто-то начал, бросьте сейчас. Потом будет сложно", - сказал он.
Александр Лукашенко с юмором заметил, что "не пить" - это, вероятно, не про медиков. Вместе с тем он посоветовал не злоупотреблять и этим.-0-