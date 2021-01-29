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29 января 2021, 10:41

Лукашенко: люди моего поколения мечтали в первую очередь дать детям то, чего сами были лишены

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди моего поколения мечтали в первую очередь дать детям то, чего сами были лишены. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со студенческой молодежью, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что его отношение к молодежи не изменится ни при каких обстоятельствах, потому что в нем очень много личного. "Создавая фактически с нуля суверенную Беларусь, я, можно сказать, в каком-то смысле вырастил и вас, - сказал Президент. - Поэтому когда кто-то говорит, что у нас молодежь плохая, хорошая, еще какая-то, я говорю: "Какая есть, мы ее вырастили, и мне пенять не на кого". Все недостатки, косяки и прочее, и плюсы и минусы - это все мое, никуда от этого не денешься. А значит, я несу за это ответственность. И не только за ваши судьбы, но и за судьбы следующих поколений белорусов".

"Глядя на вас, мы с вашими родителями смотрим в будущее. Я бы даже сказал - всматриваемся в будущее, которое в какой-то момент вы продолжите строить уже без нас. Может быть, как некоторые сейчас предлагают, все, что сделано, сломаете, а потом начнете заново создавать и строить. Только помните, что это очень дорого, особенно для нас. Любая ошибка грозит катастрофой, - отметил Александр Лукашенко. - Люди моего поколения в свое время мечтали в первую очередь дать детям то, чего сами были лишены: меньше бытовых забот и больше возможностей для развития. С этой точки зрения у вас есть все".

Президент подчеркнул: молодежь будет сама решать, как ей жить дальше, но старшее поколение не позволит сломать то, что было создано в Беларуси за последнюю четверть века. И это, заметил глава государства, совсем не конфликт поколений, а "нормальное развитие, основа всего развития".

Александр Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси хорошо развиты сферы образования и здравоохранения. Это подтверждает и высокий экспорт услуг. Вместе с тем Президент заявил, что в стране не препятствуют молодым людям получать образование за рубежом, ведь они вернутся обратно с определенным багажом знаний. "Кто в пику государству выскочил за границу обучаться - оставайтесь там, - подчеркнул глава государства. - Потому что я знаю (и убедился в этом в конце прошлого года), кого там готовят".-0-

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