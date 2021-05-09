Лукашенко: мир должен знать и помнить о трагедии белорусского народа

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир должен знать и помнить о трагедии белорусского народа, и эту тему государство будет поднимать на самый высокий международный уровень. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 76-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы должны открыто говорить, что белорусы в годы Великой Отечественной войны впервые в своей истории столкнулись с массовым и планомерным истреблением мирного населения. Это на руках фашистов, полицаев, других коллаборантов кровь тысяч и тысяч, миллионов невинных жертв: женщин, стариков и детей", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что мир должен знать и помнить о трагедии белорусского народа. "И мы будем эту тему поднимать на самый высокий международный уровень, чтобы они помнили и не забывали, - заявил глава государства. - И пусть наследники нацистов даже не мечтают, что когда уйдут последние свидетели геноцида белорусского и других народов, с ними уйдет историческая правда".

"Дорогие ветераны, вас очень немного осталось, но вы должны помнить и, уходя от нас, передать тем, кто на нас сегодня смотрит оттуда: мы никогда не предадим ваш подвиг и никому не позволим отобрать у нас вашу Великую Победу. Тем более мы никому не позволим опорочить все то, что вы сделали в своей жизни, защитив Европу от коричневой чумы", - заверил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что еще живы дети войны, которые своими глазами видели, как гитлеровские изуверы, прислужники-полицаи жгли их матерей, братьев и сестер, как пытали и вешали патриотов, как убивали младенцев. "Их голоса звучат сегодня, и мы сохраним каждый из них в документах, книгах, фильмах. Нас не будет, но их свидетельства обязательно услышат будущие поколения. Эта правда будет жить всегда!" - подчеркнул Президент.-0-

Александр Лукашенко