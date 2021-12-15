Лукашенко: мы выпестовали Беларусь за четверть века и теперь никому не отдадим

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы выпестовали свою страну за четверть века и теперь никому не отдадут. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что в соседних государствах - Польше, Литве, Латвии, Украине - много внутренних противоречий и проблем в экономике и социальной сфере. За счет конфликта с Беларусью они тем или иным образом пытаются решить проблемные вопросы в своих странах.

Беларусь же всегда выступала за надежное сотрудничество, предлагала партнерство в различных отраслях и хочет, чтобы в этих странах все складывалось хорошо, заявил Президент. Но их власти придерживаются иных целей.

"Что за руководство… То ли еще будет. Поэтому наша главная задача - надо выстоять, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Держите страну. Будет Лукашенко, не будет - это ваша страна, мы с вами ее выпестовали за четверть века и никому не должны отдать".-0-