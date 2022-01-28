Лукашенко: на Беларусь давят в том числе за ее особый путь в преодолении пандемии

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Беларусь давят в том числе за ее особый путь в преодолении пандемии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуации с тотальными локдаунами и ковид-границами показывают глубину раскола между западными элитами и народом. Мы же научились жить с пандемией без чрезвычайных шагов. С первых дней мы смогли адаптироваться к новым условиям и в максимально сжатые сроки найти инновационные решения этой проблемы без истерик и суеты", - отметил белорусский лидер.

Болезнь у нас в голове, уверен Александр Лукашенко: "Сегодня уже Запад и Россия не стыдятся: слово в слово повторяют то, что я говорил два года назад. Что надо для того, чтобы преодолеть COVID? Первое, не должно быть паники, и второе - вакцина. Кто только нас за это ни критиковал, а сегодня весь мир следует белорусскому пути. И они не могут нам простить то, что сегодня сами вынуждены этот путь повторять, признавая таким образом нашу правоту. Но какой цинизм: внедряя в борьбе с вирусом белорусский опыт, продолжают нас за этот особый путь лечения давить. Это одна из причин давления на нас".

Президент уверен, что наше реагирование на пандемию коронавируса отчетливо показывает, что мы можем не только с достоинством выходить из сложностей, но и задавать новый тон в преодолении глобальных проблем. "Это подтверждение суверенной политики Беларуси. Мы всегда сами принимали решения, определяли пути развития. И так будем делать всегда, опираясь на наши убеждения и ценности", - сказал он.-0-

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