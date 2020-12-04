Лукашенко на совещании по коронавирусу: главное - сохранить жизнь человеку, все остальное второстепенно

4 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос лечения и спасения людей - наиважнейший. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции в Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самый главный показатель - это смертность. В Витебской области, которая у нас сегодня не лучшая, за сутки умерло два, за прошлые - ноль. Спрос будет прежде всего за сохранность жизни, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я хочу, чтобы все услышали: главное - сохранить жизнь человеку. Все остальное второстепенно: хватит сизов, не хватит, будут лекарства, не будут. Без лекарств спасли человека - спасибо. С лекарствами спасли - тоже вам спасибо. Но погиб человек - за каждого ответите. Вот что самое главное - сохранить жизнь человека".

Глава государства отметил, что глубоко погружен в вопросы борьбы с коронавирусом. И сегодня у него нет претензий ни к министру здравоохранения, ни к губернаторам, ни к членам штаба.

"Слава тебе господи, у нас тысячами за сутки не гибнут люди, даже сотнями не гибнут. И не будут гибнуть, потому что мы все - от председателя сельского совета, райисполкома, облисполкома до министра, премьер-министра и Президента - занимаемся и будем заниматься этой проблемой. Мы будем спасать наших людей, насколько это возможно, - заверил Александр Лукашенко. - Поэтому не статистикой надо сообществу медицинскому заниматься, а лечением людей. Что в подавляющем большинстве наши люди и делают".

"Давайте будем спасать людей - это мое обращение к врачам. Лечить людей нужно. Вопрос лечения и спасения людей - наиважнейший", - подытожил Президент.-0-