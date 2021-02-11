Лукашенко на ВНС предложил реализовать проект "Здоровая нация"

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил реализовать проект "Здоровая нация". Об этом глава государства заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил Александр Лукашенко, в данном проекте будут следующие основные разделы: "мобильная медицина", "шаговая доступность медпомощи", "день здоровья", "заботливая поликлиника", "отдых для здоровья", "высокотехнологичная медицина в регионах".

Касательно последнего раздела Президент отметил, что речь идет о 12 межрегиональных центрах, которые будут оснащены всем необходимым по столичным стандартам для оказания специализированной медицинской помощи. "Мы их сегодня формируем, чтобы приблизить качественную медицину к людям. И будем делать все, чтобы в условиях цифровизации, в условиях современного мира, находясь, допустим, в Молодечно, человек мог немедленно получить консультацию профессора из Минска, где сосредоточены самые сильные врачи", - сказал Александр Лукашенко.

Говоря про часть проекта "отдых для здоровья", Президент подчеркнул важность личной заинтересованности каждого человека в сохранении своего здоровья.-0-

Александр Лукашенко