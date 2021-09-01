Лукашенко: надо очень аккуратно оценивать ситуацию в Афганистане и работать на спокойствие в этой стране

1 сентября, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Надо очень аккуратно оценивать ситуацию в Афганистане и работать на спокойствие в этой стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время рабочей поездки в Бобруйск, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я бы не торопился на основании этих внешних данных и факторов (то, что мы видим иногда по телевизору) делать выводы о том, что американцы такие безмозглые. Нам надо очень аккуратно оценивать ситуацию в Афганистане и думать о том, как сделать так, чтобы афганцам было хорошо. Мы воевать там не будем: ни Россия, ни центральноазиатские республики", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, это подтвердили ему и лидеры этих государств. "Никто не хочет этой войны: погибнут люди. Да и афганцы уже навоевались. Но люди там разные. И к власти пришли эти разные люди, поэтому надо время, пока все успокоится, устаканится. А нам надо работать на спокойствие", - считает глава государства.

Такой же политики, например, придерживается и КНР, в том числе с прагматичной точки зрения: Китай граничит с Афганистаном, а в этой стране есть большое количество полезные ресурсов. "И они будут туда инвестировать огромные деньги, чтобы создавать рабочие места и чтобы там было тихо и спокойно", - пояснил Александр Лукашенко.

Белорусскую же политику по отношению к Афганистану Президент считает мудрой. "Мы "Талибан" не запрещали, не лезли в это. Старались сотрудничать с правительством, которое тогда было. Мы ни на кого не накатывали. Мы проводили взвешенную политику", - отметил он.-0-

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