Лукашенко: надо опережающими темпами выходить на использование национальных валют в ЕАЭС

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе надо опережающими темпами выходить на использование национальных валют. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Развивая финансовую тему, нельзя обойти вопрос расширения использования национальных валют. Чрезмерное использование в расчетах той или иной иностранной валюты лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, угрожает безопасности наших стран. Поэтому где, как не в ЕАЭС, нам следует опережающими темпами выходить на использование национальных валют", - заявил Александр Лукашенко.-0-