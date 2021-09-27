Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе гуманитарной катастрофой

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуацию с мигрантами на границе Беларуси с Евросоюзом глава государства Александр Лукашенко назвал гуманитарной катастрофой. Об этом белорусский лидер заявил сегодня, заслушивая доклад об обстановке на Государственной границе Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе. Ввели чрезвычайное положение соседи и никого туда не пускают. Чтобы никто не знал, как там умирают люди", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что несмотря на происходящее с мигрантами, эта тема практически не затрагивается зарубежными правозащитными структурами. "Все правозащитники рот закрыли и молчат, за исключением отдельных возгласов, и против этих людей (говорящих о миграционном кризисе и призывающих его прекратить. - Прим. БЕЛТА) тоже борются, им не дают сказать слова - ни журналистам, ни правозащитникам. Только со стороны Беларуси они могут проникнуть к этим мигрантам и посмотреть, как там они на линии границы существуют. Никакого осуждения со стороны международных правозащитных институтов не последовало", - подчеркнул глава государства.

При этом Беларусь продолжит оказывать посильную помощь беженцам, застрявшим на границе. "Обязательно надо это делать, Анатолий Петрович (Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета. - Прим. БЕЛТА). Куда нам деваться, если там женщины и дети умирают?" - сказал белорусский лидер.

По его поручению белорусская сторона оказывает поддержку 32 беженцам, которые уже два месяца находятся на границе, не имея возможности попасть в страны Евросоюза. "Мы их подкармливаем, чтобы не умерли с голоду и холоду. Они в Беларусь не хотят. Они настаивают, чтобы пройти в Германию. И, как требовали поляки, литовцы, они подали прошение о том, чтобы их пропустили и дали вид на жительство. Прошло два месяца - ни слуху, ни духу. Они что, не понимают, что люди замерзают? Это их отношение к людям", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Отдельно Президент поинтересовался, что происходит на границе с точки зрения выдавливания людей с территории Польши, Литвы, Латвии и других стран. Он отметил, что становится все больше тяжело травмированных, изувеченных мигрантов, и это вызывает серьезную озабоченность в Беларуси и за ее пределами у тех людей, которые еще не потеряли чувства человечности. "Поэтому я хотел бы еще раз сегодня обратиться к международным организациям, к руководителям, гражданскому, как они говорят, обществу зарубежных стран, чтобы обратили внимание на ситуацию, которая складывается на границе и все-таки соблюдали права человека, которые они сами декларировали", - подчеркнул глава государства.

"И очень важно сегодня нам определиться, как мы будем действовать в будущем. Еще раз говорю: погода у нас изменилась, климат у нас суровый, мы получим огромное количество погибших людей на границе. И как мы видим, они наплевательски к этому относятся, они не будут смотреть на этих людей, как им помочь. Опять все это ляжет на плечи белорусов. Поэтому что будем делать в перспективе?" - обрисовал глава государства круг задач перед участниками мероприятия.-0-

Лукашенко об организаторах нелегальной миграции: в Польше, Литве и других странах самые бандюганы сидят