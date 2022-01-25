Лукашенко назвал сверхзадачу для белорусских ученых

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сверхзадача, которая стоит перед белорусскими учеными, - это создание прорывных технологий и внедрение их в производство. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании-совещании с Национальной академией наук, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время мероприятия глава государства вручил государственные премии и дипломы академиков и членов-корреспондентов Национальной академии наук Беларуси, избранных в декабре 2021 года.

"Диалог был открытым, конструктивным. Могу только коротко добавить, что наша сверхзадача, которая перед нами и перед белорусскими учеными сегодня стоит, - это создание прорывных технологий и внедрение их, освоение в производстве. Нужны эти прорывные технологии. Поверьте, мы найдем, как поддержать людей, которые будут этим заниматься", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что каждый ученый, деятельность которого отмечена Государственной премией, который смог достичь такой высоты, - вне сяких сомнений национальное достояние. "Их немного. Наверное, много и быть не может. Но чем больше, тем лучше", - отметил Президент.

Александр Лукашенко поздравил ученых с очередным значимым этапом в жизни и новым статусом, который, по его словам, открывает новые горизонты и предоставляет дополнительные возможности сделать еще больше полезного для страны.

"Главное, чтобы ваши разработки не оказались "пыльными". Чтобы они, не дай бог, не остались без внимания. Хотя это маловероятно, поскольку само звание лауреата Государственной премии - это уже достижение. Это не только открытие, это и освоение в производстве", - обратил внимание белорусский лидер.-0-