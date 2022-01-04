Лукашенко недоволен состоянием дел в строительной отрасли

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом по актуальным вопросам развития строительной отрасли заместителя премьер-министра Анатолия Сивака и министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича, сообщает БЕЛТА.

"Нет строительства - нет развития страны. Это аксиома, и всем понятно, тем более вам, всю жизнь занимавшимся строительством. В прошлом году, если взять строительную отрасль (у меня данные на конец ноября, может, что-то изменилось за декабрь), откровенно, радости не много", - отметил Александр Лукашенко.

По данным, которые представили главе государства, удельный вес строительной отрасли за январь - ноябрь 2021 года в ВВП составляет менее 5%, темп роста объемов строительно-монтажных работ - менее 90%, экспорта услуг - около 97%, производства строительных материалов - чуть более 100%. "Это тоже не ваш показатель. То есть проблемы есть. Я не говорю, что вы рухнули (не хватало еще), но есть проблемы. Меня интересует, в чем причины?" - спросил Президент.

Во время доклада

Александр Лукашенко также поинтересовался, как идет работа по снижению количества долгостроев: "Сколько у нас долгостроев и когда мы вообще избавимся от этих долгостроев?"

Отдельно он остановился на предпринимаемых мерах по сокращению сроков и снижению стоимости строительства. По словам Президента, эта тема на особом контроле, волнует она и самих граждан.

"Люди отмечают в любых опросах, что строительство порой неподъемное для населения. Что мы можем сделать для сокращения не только сроков, но и стоимости самого строительства?" - спросил Александр Лукашенко.

Глава государства коснулся и экспорта строительных услуг. Он отметил, что в России не хватает квалифицированных кадров в этой сфере, и белорусская сторона могла бы предложить свои услуги. "Или вы стесняетесь туда поехать, или там действительно есть какие-то проблемы. Вы скажите, мы с Президентом России обсудим эти вопросы и, думаю, сдвинем с мертвой точки. Но, наверное, есть проблемы и с нашей стороны", - добавил Президент.

Как доложил главе государства Руслан Пархамович, жилищное строительство является основным приоритетом отрасли, как было и всегда.

Он обратил внимание, что предварительные результаты работы строительной отрасли за 2021 год дают основание утверждать, что все показатели по жилищному строительству будут выполнены в полном объеме. Ожидается, что общий ввод жилья за прошлый год составит 4,3 млн кв.м при доведенных показателях 4 млн кв.м. "Это 108% от доведенного задания и 104% к уровню прошлого года", - отметил Руслан Пархамович.-0-

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