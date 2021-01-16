Лукашенко: несмотря на скромное место на карте, Беларусь может позволить себе независимую политику

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на приеме от имени Президента на старый Новый год, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко признался, что в этом году он как никогда рад встрече с гостями праздника. "Этот год заставил всех нас посмотреть на мир и свое место в нем очень широко раскрытыми глазами. С одной стороны, 2020-й надел на нас маски, с другой стороны - кое с кого снял их, сорвал. Мы лучше узнали друг друга. В ком-то разочаровались, к сожалению. А в ком-то нашли опору. Мы увидели белорусов, которые в острый исторический момент остались верны чести и совести, что в наш прагматичный век особенно ценно", - подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что еще пару лет назад в этом зале он предупреждал, что белорусское государство будут пробовать на зуб: достойно оно или нет своей независимости.

"Время проверило нас и дало ответ: в общем-то, достойны. В 2020-м нам фактически объявили войну. И развязана она была не против Президента, госслужащих, силовых структур, а против сильного государства в целом. Государства, которое, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, - заявил Александр Лукашенко. - Именно в этом причина. Если бы мы были слабыми, с нами бы разобрались без этих событий и без войны. Если бы мы были очень сильными, допустим, как Китай, нам бы не предъявляли такие претензии. Хотя и Китай шатали, да еще как: помните гонгонгские события?"

Он заметил, что суверенитет страны немыслим без сильной власти. "Это очень важно в тот момент, когда мы вплотную подошли к тому, чтобы перелопатить нашу Конституцию. А сильная власть - это не один человек. Это нация, готовая сплотиться, когда государство находится под ударом. Мы выстояли (пока выстояли), потому что были едины в стремлении сохранить мир и историческую правду, свой уклад жизни и менталитет. Раскачались, правда, не сразу. Но раскачались. Долго запрягали - сейчас едем, - сказал белорусский лидер. - Поэтому объявленный Год единства - это не столько задача на будущее, как неопровержимый факт и наш ответ недоброжелателям: белорусы были и будут единым народом".

Во время праздничного вечера Александр Лукашенко вручил ордена, медали и Благодарности Президента государственным деятелям, артистам, сотрудникам средств массовой информации.

Орденом Отечества II степени награжден председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Орден Отечества III степени из рук главы государства получили председатель Совета Республики Наталья Кочанова и губернатор Гродненской области Владимир Караник. Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич удостоены ордена Почета.

Медалью "За отвагу" награжден специальный корреспондент телеканала СТВ Григорий Азаренок, медалью "За трудовые заслуги" - обозреватель отдела издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик и главный советник пресс-службы Президента Валерий Шульга, медалью Франциска Скорины - редактор отдела издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Крят и специальный корреспондент телеканала ОНТ Игорь Тур.-0-

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