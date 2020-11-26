Лукашенко о белорусско-российских отношениях: надо говорить не о перезагрузке, а об их усилении

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения Беларуси и России нуждаются не в перезагрузке, а в интенсификации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что сейчас ведется очень много разговоров о том, как будут развиваться отношения двух стран, и подчеркнул стремление Беларуси сохранять тесное взаимодействие с Россией. "Без всяких обиняков, просто по-дружески вам хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут (кстати, не по воле Беларуси) в своем собственном доме или в квартире (подразумевается распад Советского Союза, который произошел не по воле Беларуси. - Прим. БЕЛТА). И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией", - заверил Президент.

"Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил, - продолжил глава государства. - Просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения".-0-

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