У Беларуси и России полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений - Лавров

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси и России полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего, привет вам от Владимира Владимировича (Путина. - Прим. БЕЛТА). Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно в Сочи. У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель: продвигаться к взаимной выгоде наших народов, стран и Союзного государства", - подчеркнул Сергей Лавров.

Руководитель российского МИД напомнил, что ранее глава белорусского государства выступил с несколькими инициативами. Они, по мнению министра, очень важны для белорусского общества. "Как не раз подчеркивал Президент Путин, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого", - добавил Сергей Лавров.

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в Минске с рабочим визитом. Уже прошла его встреча с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Сегодня состоится совместное заседание коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России. "Главной задачей будет обеспечить конкретные договоренности по эффективной реализации нашей совместной программы согласованных действий в области внешней политики", - рассказал дипломат.

В числе вопросов, которые будут рассмотрены на заседании, - координация действий в международных организациях, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Будут затронуты состояние отношений с Евросоюзом, возможности участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, перспективы формирования Большого евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов, а также взаимодействие в сфере международной информационной безопасности.

По итогам заседания планируется подписание совместных документов, включая план межмидовских консультаций на 2021 год и постановление коллегий, в котором найдет отражение проблематика договоренностей по рассмотренным вопросам.-0-

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