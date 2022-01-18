Лукашенко о белорусском подходе к обновлению Конституции: ни в одном государстве такого процесса не было

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании рассказал, в чем заключалась его концепция в подходах к работе над проектом обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Моя концепция заключалась в том, чтобы в центре всех действий по изменению Конституции был Конституционный суд. Потому что более сильных специалистов, нежели в Конституционном суде (это члены Конституционного суда, судьи и те специалисты, которые там вокруг них работают, вертятся и в жизни и прочее), в стране больше нет. Я не в обиду кому-то это говорю, - сказал глава государства. - И дополнительно к этому были подключены наши специалисты. Допустим, парламентарии наши, председатели комиссий. Это тоже наши специалисты - самые-самые. Работники в исполнительных органах власти, Администрации Президента. Крупнее специалистов нет. Вот они все наверху, которые обладают опытом, знаниями и так далее".

"Более того, была создана рабочая группа, куда были включены аксакалы, которые знают жизнь, прошли эту жизнь, которые могут анализировать и что-то говорить. Ну и Конституционная комиссия. Она разноплановая. Здесь люди всякие - от молодежи до седины люди. В чем можно нас упрекнуть? Я имею в виду наверху, которые вырабатывали эти изменения. Ни в чем", - подчеркнул белорусский лидер.

Далее проект обновленной Конституции был представлен гражданам для всенародного обсуждения, чтобы этот процесс был абсолютно демократичным. "Мы предложили народу сделать свои выводы, покритиковать, высказаться. Получили более 7 тыс. предложений и замечаний - от совершенно смешных до серьезных замечаний. И уже вот эта "кухня" специалистов все это переварила, и кое-где сегодня пришлось нам внести дополнения в тот проект, который мы предлагали. И это еще не все. Окончательный проект будет внесен Президентом на референдум", - заявил Александр Лукашенко.

Во время совещания

"Вот такой процесс - ответственный, серьезный. И правильно здесь наши политологи заявляют: ни в одном государстве мира такого процесса не было. И вряд ли будет. Ни в одном. Даже в нашей братской России. Мы, используя уже опыт России, сделали это шире, всенародно: пожалуйста, создавайте для себя Конституцию", - резюмировал белорусский лидер.-0-

Фото Николая Петрова