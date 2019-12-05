Лукашенко о переговорах с Россией: никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред

5 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в обращении к парламентариям, комментируя отношения Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что, как ему докладывают спецслужбы, "пятая колонка" в Беларуси хочет в ближайшее время провести акции протеста против того, что страна якобы сдает независимость. "Видите ли, они больше радеют за "незалежнасць", чем вы или я. Что мы там подпишем какие-то такие документы, которые не в интересах Беларуси. Никто никогда не подпишет те документы, которые нам принесут вред. Сегодня вообще не идет в переговорах с Россией речь о политике, дипломатии и так далее" - заявил белорусский лидер.

"Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра у нас будет президент не Лукашенко, а кто-то другой (я имею в виду сейчас, без выборов), тоже не переживайте. Мы не ведем диалог по политическим вопросам. С Президентом Путиным еще в Сочи более года назад договорились по-дружески. Я ему говорю: мы не потянем эти вопросы, если начнем их обсуждать", - рассказал глава государства.

Более того, он подчеркнул, что даже с прагматичной точки зрения сейчас просто было бы не время обсуждать и решать соответствующие вопросы. "Нам надо (было. - Прим. БЕЛТА) избрать парламент, потом определяться по Президенту. Какой идиот пойдет на решение каких-то непопулярных вопросов, даже если исходить из этого момента", - заметил белорусский лидер.-0-