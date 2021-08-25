Лукашенко о своем приусадебном участке: арбузы - это не потому, что пиар какой-то

Фото из архива
Новости темы " Рабочие поездки Президента"
Лукашенко о ситуации в сельском хозяйстве: мы умеем делать все, но с нашей безалаберностью надо заканчивать
25 августа, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Логойский район упомянул о своем приусадебном участке, на котором он не просто выращивает те или иные культуры, а экспериментирует - лично проверяет наработки белорусских ученых, передает корреспондент БЕЛТА.
"Арбузы - это не потому, что пиар какой-то", - подчеркнул глава государства.
"Я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей - это вопрос номер один", - подчеркнул белорусский лидер.
/Будет дополнено/.-0-
"Арбузы - это не потому, что пиар какой-то", - подчеркнул глава государства.
"Я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей - это вопрос номер один", - подчеркнул белорусский лидер.
/Будет дополнено/.-0-