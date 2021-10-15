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15 октября 2021, 11:24

Лукашенко о создании СНГ: в критической ситуации создание интеграционного "купола" было верным решением

Фото из архива
Фото из архива

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что создание Содружества Независимых Государств после развала Советского Союза было верным решением. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета глав государств СНГ, которое проводится в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что заседание является знаковым, так как проходит накануне 30-летия СНГ. "Существуют разные точки зрения о прекращении существования Советского Союза, а если точнее, то его принудительного развала. Мое отрицательное отношение к этим событиям всем хорошо известно. Но в той критической ситуации создание такого интеграционного "купола", укрывшего бывшие союзные республики от хаоса и экономического коллапса, было, скорее всего, верным решением. За три десятилетия Содружество прошло непростой путь становления и стало признанной международным сообществом региональной организацией", - сказал Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что универсальность, добровольность, равноправие - основополагающие принципы, которые способствовали сдерживанию многих разрушительных процессов, помогли стабилизации экономик, сохранению торговых связей между странами.

"По сложившейся традиции в юбилейный год предполагается принятие соответствующего Заявления глав государств Содружества. В представленном нам проекте подведены итоги 30-летней деятельности организации, определены задачи по расширению взаимовыгодного сотрудничества, адаптации СНГ к нынешним реалиям, противодействию современным вызовам и угрозам", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко во вступительном слове напомнил: менее трех месяцев остается до завершения Беларусью своей ответственной и почетной миссии - председательства в органах Содружества Независимых Государств. В течение года белорусская сторона последовательно реализует положения Концепции и мероприятия Плана председательства. "Мы адаптируем их выполнение к новым реалиям, а также уделяем особое внимание воплощению в жизнь инициатив стран-участниц. Делаем настолько, насколько это возможно", - сказал Александр Лукашенко.

Важное значение придается развитию общего экономического пространства, расширению и повышению эффективности взаимной торговли. Ведется работа по соглашению о свободной торговле услугами, сокращению до минимума ограничений и изъятий из режима свободной торговли товарами, а также по вопросам устранения технических барьеров, унификации правил и процедур государственных закупок.

Основные усилия в культурно-гуманитарной сфере, отметил белорусский лидер, были направлены на дальнейшее развитие сотрудничества и совершенствование организационно-правовых основ молодежной политики, культуры, науки, образования, здравоохранения, спорта, туризма, труда и социальной защиты.

Страны также продолжили работу по минимизации распространения коронавирусной инфекции и ее последствий.

Что касается повестки дня саммита, то она, в том числе, включает такие важные темы, как развитие сотрудничества в области обеспечения биологической безопасности, в сферах миграции, защиты избирательных прав граждан и гарантий электорального суверенитета стран СНГ.

"Требованиям сегодняшнего дня полностью отвечает обновленный Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения", - отметил глава государства.

На расширение функций и возможностей судебной системы с учетом современных реалий направлен проект Соглашения об образовании Совета председателей верховных (высших) судов стран Содружества.

Лидерам стран также необходимо принять традиционное решение об определении культурной столицы Содружества в 2023 году.

"Беларусь была и остается активным участником региональных интеграционных объединений. И сегодня мы это еще раз подтверждаем", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства выразил особую признательность Узбекистану и Казахстану, которые в этом году выполняют функции сопредседателей в Содружестве, а также поблагодарил все страны СНГ за содействие Беларуси в выполнении функции председательства. "Уверен, что совместными усилиями мы до конца года выполним намеченные мероприятия на благо наших стран и народов", - сказал он.-0-

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