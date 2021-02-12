Лукашенко о завышении цен на лекарства: примем серьезные решения, вплоть до закрытия отдельных аптек

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти примут серьезные решения в случае завышения в аптеках цен на лекарства. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда на ВНС затронул тему ценообразования, в том числе стоимости лекарств.

Александр Лукашенко отреагировал на это, заявив, что установлением высоких цен особенно грешат частники.

"Мы примем очень серьезные решения, вплоть до закрытия этих аптек, изъятия их и обращения в доход государства. И установим жесточайший порядок по ценообразованию в аптеках. Иного не дано", - заявил глава государства.

По его словам, в условиях пандемии, когда люди болеют разными болезнями, государство не будет "шутить с лекарствами, уповать на какой-то рынок".

Президент также поручил правительству и Минтруда проработать поднятые ФПБ вопросы совершенствования пенсионной системы.-0-