Лукашенко - олимпийцам: спортивные достижения - не только личный триумф, за вами народ Беларуси

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих спортсменов, но и для государства, в том числе в политическом аспекте. Об этом он заявил сегодня на торжественных проводах белорусской спортивной делегации на XXXII летние Олимпийские игры, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все мы - спортсмены, болельщики долго ждали эти игры. Абсолютно убежден, что отложенный старт состязаний, накопленная энергия, события в стране и мире сделают предстоящую борьбу за медали как никогда жесткой и бескомпромиссной. Эта борьба всегда была тяжелой. Уверен, что на сей раз будет еще труднее. Хочу сразу настроить вас на то, что ваши спортивные достижения - это не только личный триумф. Сегодня они сродни победам с другим привкусом, вплоть до политики. Хотя спорт давно уже стал разменной картой в политике, к сожалению", - подчеркнул белорусский лидер.

"Ваши успехи должны стать ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все, что можно, а теперь желают ей и вам поражения. Ответом тем государствам, которые душат или пытаются задушить нас санкциями, - заявил Александр Лукашенко. - Ответственность высочайшая. Безусловно, вы все понимаете. Но эта ноша не тяжелее тех испытаний, которые вы уже преодолели. Я в деталях осведомлен, через что вам пришлось пройти. Но вы все-таки прошли. Остался главный, но решающий шаг".

Глава государства отметил, что имели место провокации, буллинг, психологическое давление, угрозы. "Все это было. Эти удары вы держали, как истинные атлеты, проявив терпение, волю и мужество. Теперь так же уверенно надо отстоять честь нашей Беларуси на аренах в Токио, - сказал он. - Вы знаете, что соперники будут сильнейшие. Определенные сложности создадут медицинские ограничения, усиленный контроль со стороны различных структур. Не исключен и прессинг с политическим подтекстом".

Александр Лукашенко констатировал, что лозунг "Спорт вне политики" давно забыт: "Забыт еще с 80-го года. Но свежи воспоминания о том, как и с какими надуманными поводами коллективный Запад развернул тогда агрессивную травлю Советского Союза. Не так и много лет прошло - чуть больше 40 - с открытия XXII летних Олимпийских игр в Москве".

"Но мы верим, что любые преграды только добавят вам по-хорошему спортивной злости. Вы - белорусы. В нашей родовой памяти заложено умение преодолевать трудности и побеждать. Так ведь было всегда. Это подтвердят и наши чемпионы, призеры Олимпийских игр, ветераны спорта, которые пришли сюда, чтобы также поддержать вас", - сказал Президент.

"Вы - единый коллектив, одна команда. Рядом с вами тренеры - мудрые, профессиональные, очень внимательные. Оставайтесь опорой друг для друга. Поверьте, эти мгновения (месяцы и годы проходят очень быстро) останутся в памяти. И от вас сегодня зависит, какими они будут. Знайте, что миллионы болельщиков в Беларуси, несмотря на расстояние в тысячи километров, будут мысленно проживать с вами каждую секунду на арене и вне ее. Ваши имена будут звучать в каждом доме. И я уверен, звучать они будут с радостью и величайшей гордостью. Помните, что за вами - народ, который ждет поднятый в небо над Токио государственный флаг Беларуси", - напутствовал Александр Лукашенко.

Президент искренне пожелал белорусским олимпийцам удачи и призвал их не переживать во время состязаний. "Сделайте все, как вы делаете на тренировках. И тогда у вас все получится. Но помните: мы за вас будем не просто болеть, мы будем за вас страшно переживать и желать победы в каждую минуту, секунду, на каждом метре. Я особенно", - сказал он.

Александр Лукашенко в торжественной обстановке вручил капитану белорусской спортивной делегации Ивану Тихону Государственный флаг Республики Беларусь.-0-

Александр Лукашенко