Тихон: мы обещаем приложить все силы и показать на Олимпиаде максимальный результат

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены приложат все силы, чтобы показать на Олимпийских играх в Токио максимальный результат. Об этом сегодня заявил капитан белорусской спортивной делегации Иван Тихон во время торжественных проводов белорусских спортсменов на ХХХII летние Олимпийские игры, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы, все олимпийцы, обещаем, что приложим все силы и покажем максимальный результат на Олимпийских играх, чтобы поддержать честь нашего флага и страны на международной арене", - сказал Иван Тихон.

Он отметил, что Олимпийские игры - это важный экзамен для каждого спортсмена. "Мы знаем, что в момент проведения Олимпийских игр вся страна, весь народ будут поддерживать, переживать и болеть за нас. И мы осознаем степень ответственности и надежды, которые возлагает государство на каждого спортсмена и тренера", - подчеркнул Иван Тихон.

Особую признательность капитан белорусской делегации выразил государству за обеспечение условий для подготовки к Олимпийским играм. "Несмотря на то, что олимпийский цикл стал на год длиннее, несмотря на пандемию, в Беларуси было принято правильное решение не закрывать спортивные базы. Это позволило спортсменам поддержать и развить спортивную форму, достойно выглядеть на соревнованиях в этом году и уверенно подойти к Олимпийским играм", - сказал спортсмен.

От имени белорусской спортивной делегации он вручил главе государства памятный сувенир - набор из 34 значков "Токио-2020" с изображением летних олимпийских видов спорта, логотипа команды Team BY и узоров, выполненных в образе белорусских культурных символов, аналогичных тем, что нанесены на спортивную олимпийскую экипировку.

С напутственными словами к белорусской спортивной делегации обратилась также председатель Белорусской общественной организации "Ветераны физической культуры и спорта" чемпионка Олимпиады 1972 года в Мюнхене Антонина Кошель. "Вы едете защищать свою родину. Ведь это как война", - отметила она. Спортсменка пожелала, чтобы по прибытии в Токио члены белорусской делегации держались как одно единое целое, поддерживали друг друга. "Думаю, у вас всех все получится", - напутствовала она.

Делясь личными воспоминаниями, впечатлениями, олимпийская чемпионка призналась: "Так приятно, когда через 50 лет достаешь медаль и говоришь себе: неужели это была я, неужели я смогла. Смотришь и гордишься".

"Хочу пожелать, чтобы вы все смогли, - обратилась Антонина Кошель к белорусской олимпийской делегации. - Сделайте так, чтобы эту историю вы вспоминали с гордостью, с чувством долга, который вы выполнили, и мы все будем вами гордиться, несмотря ни на что. Успехов, держитесь, проявите силу воли, характер, боритесь до последней капли крови, не отступайте ни на шаг!".-0-

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