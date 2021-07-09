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09 июля 2021, 13:01

Настрой боевой - участники белорусской делегации поделились эмоциями в преддверии Олимпиады

Во время церемонии
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9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония проводов белорусских спортсменов на ХХХII летние Олимпийские игры состоялась сегодня во Дворце Независимости с участием главы государства. Своими впечатлениями, эмоциями в преддверии главных спортивных стартов поделились с корреспондентом БЕЛТА члены белорусской делегации.

Марина Литвинчук (гребля на байдарках и каноэ)

Олимпиада в Токио для спортсменки будет не первой, поэтому волнение не такое сильное, предельная концентрация - на результат. "Во время первой моей Олимпиады было волнительно: не знала, чего ожидать, а сейчас поспокойнее, - рассказала она. - Буду шлифовать модель соревновательной деятельности и готовиться. Беларусь - спортивная страна, мы будем максимально сконцентрированы для максимального результата".

По ее мнению, торжественные проводы белорусской делегации с участием Президента важны для спортсменов: "Очень приятно, когда глава государства поддерживает спорт, активно в этом участвует. Ощущение такой поддержки придает уверенности".

Василиса Марзалюк (вольная борьба)

Василиса Марзалюк признается: чем ближе начало соревнований, тем сложнее сдерживать эмоции, тем сильнее ощущается волнение. По ее словам, особенно острые чувства спортсмены испытывают, когда, стоя на пьедестале, слушают государственный гимн: "Я всегда с воодушевлением слушаю гимн и обычно плачу. Надеюсь, в этот раз на Олимпийских играх мы много раз его услышим".

Спортсменка обратила внимание на то, что в Беларуси делается очень многое для поддержки спорта, в том числе и тех, кто занимается вольной борьбой. Для подготовки белорусских борцов к Олимпийским играм были созданы все необходимые условия. "Для нас было сделано все, чего мы хотели. Поэтому настрой боевой, - сказал Василиса Марзалюк. - Надеюсь, я смогу достойно представить Беларусь".

Немного огорчает спортсменку отсутствие зрителей на предстоящих соревнованиях в Токио. "Мы до последнего надеялись, что будут хотя бы японские зрители. У них развита культура болельщиков, и было бы классно их присутствие. Но как есть. Будет немного скучновато, зато будем чувствовать дистанционную поддержку белорусских зрителей и своих родных", - отметила она.

Василиса Марзалюк
Василиса Марзалюк

Анастасия Прокопенко (современное пятиборье)

В карьере спортсменки Олимпиада в Токио будет уже четвертой. "Я спокойнее еду, чем те, кто в первый раз. У меня нацеленность на результат: превзойти саму себя, результаты предыдущих олимпиад и исправить недочеты, - пояснила Анастасия Прокопенко. - Каждый постарается выжать из себя все, что может. Выше головы прыгать не надо, но надо сделать то, что делаешь на тренировках".

Она убеждена, что для каждого спортсмена очень важна личная мотивация в стремлении к олимпийским медалям: "Я должна своей матери, отцу, детям показать, что не зря пропадала днями и ночами за границей, тренируясь, чтобы они знали, ради чего все это делается, что у меня есть заслуги перед Отечеством".

Радостных эмоций добавляют и такие мероприятия, как сегодня во Дворце Независимости, убеждена она. "Это мотивирует, особенно если веришь в хорошее, в будущее. От этого тепло на душе, что тебя знают, помнят".

Марина Слуцкая (дзюдо)

Марина Слуцкая шла к Олимпиаде долгих 15 лет. "Для меня эта Олимпиада очень долгая. Я не попала на прошлую, но на эту попала, хотя было много травм. Это будет такой итоговый этап, возможно, даже всей моей спортивной карьеры, поэтому надо показать хороший результат", - сказал она.

Торжественные проводы во Дворце Независимости спортсменку не оставили равнодушной: "Это очень мотивирует. В то же время накладывает ответственность за выступление и результат. Это наша работа, и мы должны ее сделать хорошо".

Марина Слуцкая
Марина Слуцкая

Дмитрий Довгаленок, шеф миссии олимпийской команды Беларуси

"Могу сказать, что в основном у нас состав команд сложившийся, люди опытные, очень нацеленные", - характеризует белорусскую спортивную делегацию Дмитрий Довгаленок. Он считает: после всего, через что прошли белорусские спортсмены при подготовке к Олимпиаде, им уже нечего опасаться. За время отборов, завоевания олимпийских лицензий, чемпионатов мира и Европы они закалились в непростых организационных условиях с учетом антиковидных мер. А также привыкли не обращать внимания на негатив, например в социальных сетях.

"Самое главное для спортсмена - выступить удачно. Я сам был спортсменом и знаю: приезжаешь, выступаешь и "просыпаешься" только тогда, когда стоишь на пьедестале, играет гимн и поднимается флаг. Вот тогда ты осознаешь, что что-то получилось. Все остальное время до того настраиваешься, думаешь о гонке, борьбе", - отметил Дмитрий Довгаленок.

Дмитрий Довгаленок
Дмитрий Довгаленок

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы

По его словам, в команде борцов все понимают ответственность предстоящих олимпийских стартов. "Ребята у нас хоть и молодые, но прошедшие и огонь, и воду, и медные трубы. Они знают, куда едут. Мы как федерация создаем максимально комфортные условия, чтобы они смогли достойно выступить, - подчеркнул Алим Селимов. - Будет нелегко из-за организационных сложностей. Думаю, их там замучают, задергают (противоэпидемическими мероприятиями. - Прим. БЕЛТА), но, что делать, надо бороться. Жизнь такая. Это не наша прихоть. Так получилось, что по всему миру такие ограничения. Думаю, это придаст им дополнительный импульс, будет держать в тонусе. Вся жизнь - борьба, и нам всегда приходится бороться - и на ковре, и вне его".

Алим Селимов (в центре)
Алим Селимов (в центре)

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Фото Сергея Шелега

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