Лукашенко призвал граждан к созиданию с молитвой о Беларуси и любовью в сердцах

2 мая, Туров /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, посещая в праздник Пасхи православный храм в Турове, призвал граждан к созиданию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Давайте созидать. Свой дом, свой город, свою прекрасную, чистую и уютную Беларусь. В наших силах с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и уважением", - сказал глава государства.

В пример он привел Кирилла и Лаврентия Туровских, Евфросинию Полоцкую, Митрополита Филарета, которых в числе многих других вспоминают как достойнейших людей родной земли.

Александр Лукашенко обратился ко всем гражданам страны: "Давайте творить будущее! Будущее не только наше, но прежде всего будущее наших детей, внуков. Давайте делать все, чтобы злые духи не коснулись в очередной раз земли белорусской. Давайте сделаем все от нас зависящее, чтобы подарить пришедшему за нами поколению мир и покой. Чтобы они в полях, на фабриках, заводах могли работать достойно, жить и растить своих детей", - добавил Президент.-0-

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