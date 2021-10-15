Лукашенко подчеркивает важность кооперации экономик государств СНГ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность кооперации экономик государств Содружества. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета глав государств СНГ, которое проводится в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из ключевых достижений СНГ глава государства назвал сохранение тесных человеческих контактов, доверительных политических отношений, многоплановых хозяйственных связей с прицелом на дальнейшую интеграцию. "В условиях нестабильности в мире кооперация взаимодополняемых экономик государств СНГ имеет решающее значение", - заявил Александр Лукашенко.

"Надо понимать, что нигде ни на каких рынках нас никто не ждет. Рынки давно уже поделены. Поэтому дай бог удержать свои. И здесь нам надо искать свое счастье", - обратил внимание глава государства.

Президент считает, что в современных условиях целесообразно принятие конкретных шагов по сопряжению региональных интеграционных процессов. "Полагаю, что актуальные вопросы повестки дня в формате СНГ должны прежде всего учитывать происходящее в Большой Евразии. А по отдельным темам могли бы быть синхронизированы с проблематикой, обсуждаемой в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества", - сказал он.-0-