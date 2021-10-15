Лукашенко поддержал инициативу о направлении в Афганистан гуманитарной помощи под эгидой СНГ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, председательствующий на саммите СНГ, поддержал инициативу о направлении в Афганистан гуманитарной помощи под эгидой СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

После выступления всех лидеров стран Президент Беларуси поблагодарил коллег за продуктивный обмен мнениями. "В ходе ваших выступлений прозвучали весьма значимые конструктивные предложения, направленные на дальнейшее совершенствование нашего взаимодействия в рамках СНГ", - сказал он.

Глава государства предложил Исполкому Содружества проанализировать высказанные инициативы и при необходимости разработать конкретные мероприятия. Например, отметил он, глава Кыргызстана предложил организовать гуманитарную помощь Афганистану от имени СНГ. "Хорошее предложение. Я думаю, что можно было бы не просто подумать о нем, а уже думать над реализацией подобного предложения", - заявил белорусский лидер.

Как сообщалось БЕЛТА, Кыргызстан предложил под эгидой СНГ организовать гуманитарную помощь Афганистану. С такой инициативой выступил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он высказал озабоченность сложившейся ситуацией в Афганистане и сказал о важности оказания помощи этому государству. "Это будет способствовать восстановлению стабильности в стране", - уверен Садыр Жапаров.-0-