Лукашенко: пора уходить от концентрации власти в одних руках

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, рассказал о причинах внесения изменений в Конституцию страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало. Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском. Достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска. Конституция позволяет Президенту это сделать. Был бы их человек, он бы этим воспользовался. Законно? Законно. Вот почему пытаемся подравнять как-то Конституцию", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что в нынешних условиях нельзя сосредотачивать власть в руках одного человека. "Это не середина 1990-х, когда катастрофа была: никто не знал, что делать и куда идти. Да, был риск отдать одному человеку такую Конституцию в руки. Но вроде мы ничего сверхвредного для народа не сотворили. А создали государство и нам надо его защитить. И надо уйти от большой концентрации сейчас власти в одних руках. Будь-то у меня, у кого - не важно. У будущего Президента. И общество требует перемен. Поэтому нам нужна новая Конституция. А не потому что "эта Конституция нужна Лукашенко". Слушайте, Лукашенко уже наелся этих конституций, власти и всего прочего. Сейчас вопрос не в Лукашенко, а в сохранении стабильности в нашей стране", - заявил Президент.

Он обратил внимание, что беглая оппозиция сейчас борется против внесения изменений в Конституцию Беларуси. По его мнению, это странная политика. "Слушайте, а чего вы боретесь? Не проголосует народ на референдуме за изменения - останется эта Конституция, власть останется так, как есть", - заметил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, сбежавшая оппозиция хотела бы вернуться к Конституции 1994 года. "Они как-то притихли, теперь опять говорят: 1994 года. Когда было безвременье, когда никто ни за что не отвечал, когда каждый был сам себе начальник. Для чего? Прозрели (и западники поддерживают): "Вернемся, будет хаос небольшой, но поделим собственность, а потом власть переформатируем и придем к тому, что есть при Лукашенко". Вот такой круг они хотят совершить. Но это на дурочка, у нас это не пройдет", - подчеркнул Президент.-0-