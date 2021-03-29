29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил представить к наградам милиционеров, которые помогли предотвратить теракты. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что из-за границы в последнее время доносятся призывы к радикализации протестов. В этой связи он отметил работу правоохранителей, которые не допустили подобных происшествий. Особые слова благодарности Президент адресовал сотрудникам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

"Ребята просто молодцы: раскрыли очередное преступление террористической направленности. Надо всех ребят, которые участвовали в этой операции, представить к государственным наградам. Они это заслужили, защитили огромное количество людей, которые могли пострадать, - сказал глава государства. - Нам это хороший урок: и для людей, которые занимаются внутренней безопасностью, и для людей, которые обеспечивают оборону нашей страны".

О недавнем предотвращении в Беларуси теракта Александр Лукашенко рассказал 26 марта на встрече с новым государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Президент отметил, что сбежавшие за границу оппозиционеры пытались убедить белорусское общество, что власть готовит провокацию.

"Меня это насторожило, у нас опыт есть. Раз об этом заговорили, зри во все окуляры. И что вы думаете? Молодцы милиционеры, Карпенкова бывшая служба (заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков до 19 ноября 2020 года возглавлял главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. - Прим. БЕЛТА), обнаружили мерзавца! - рассказал Президент. - Заложил взрывчатку в мусорницу: взрыв - и огромное поражение за счет металла или бетона. И они обнаружили его заранее, вели. Заложил взрывчатку - следом саперы пришли, обезвредили. И начали его вести дальше. Поехал в одну из воинских частей, его там взяли, передали Комитету госбезопасности".

"Террор! Ну представьте: шли бы люди, взрыв - сколько бы погибло людей, сколько бы пострадало…" - отметил глава государства.

Позже заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич сообщил журналистам, что в военном городке Печи Борисовского района оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался соверши>сообщил жть террористический акт в местной воинской части и еще один в Минске.

"По информации ГУБОПиК МВД, задержанный снимал квартиру в Московском районе столицы, работал в частной компании. В Пинском районе и под Минском он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район. В момент совершения преступления его задержали", - рассказал Геннадий Казакевич.

Следователями Комитета государственной безопасности возбуждено уголовное дело по факту покушения на акт терроризма.

Злоумышленник поддерживал тесную связь с небезызвестной инициативой BYPOL. Именно от ее представителя накануне дня воли он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинской части. "Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOL", - пояснил замминистра.-0-