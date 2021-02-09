Лукашенко поручил привести в порядок объекты недвижимости у площади Я.Коласа и завода "Горизонт"

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил привести в порядок объекты недвижимости у площади Якуба Коласа и завода "Горизонт". Соответствующую задачу глава государства поставил сегодня, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, передает корреспондент БЕЛТА.

Заняться этими объектами глава государства поручал ранее. Сейчас он поинтересовался, как выполняются эти поручения, и напомнил о своих требованиях.

"Допустим, район площади Якуба Коласа - эти объекты. Мы договаривались, что наведем там порядок. Это же центр города, и порядок там надо наводить", - сказал Александр Лукашенко.

Говоря о бывших производственных помещениях завода "Горизонт", Президент подчеркнул, что их надо осовременить и привести в порядок. "Вы там, я знаю, планируете опереться на инновационные проекты. Значит, там действительно должны работать, офисы должны быть, даже производства - самые инновационные, самые продвинутые, - отметил он. - И на Коласа, и в районе нашего телевизионного завода "Горизонт" надо наводить порядок, чтобы эти территории деньги приносили в бюджет. И это можно сделать".-0-