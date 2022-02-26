Лукашенко посещает республиканские соревнования среди юношей и молодежи по биатлону и лыжным гонкам

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня посещает республиканские соревнования среди юношей и молодежи по биатлону и лыжным гонкам на призы Президента Беларуси. Соревнования проходят на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что глава государства вместе с биатлонистами протестирует лыжную трассу и стрельбище, даст старт биатлонной эстафетной гонке среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения. Он также понаблюдает за ходом соревнований и примет участие в церемонии награждения победителей и призеров биатлонных эстафетных гонок.

О своем намерении посетить это мероприятие глава государства рассказал журналистам еще 24 февраля. "В субботу я хочу посмотреть резерв. Провалили Олимпиаду, вот я хочу посмотреть, кого тренеры покажут, наш ближайший резерв - кто в Италии (в Италии состоится Олимпиада-2026. - Прим. БЕЛТА) будет по горам ползать. Это же позорище: деньги тратим, а результата желаемого нет", - отметил Александр Лукашенко.-0-