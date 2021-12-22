Лукашенко потребовал от правительства заняться развитием Гомельской области

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Правительству необходимо обратить более серьезное внимание на состояние дел в Гомельской области. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на представлении председателя Гомельского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Областью серьезно не занимаются, и она заслуживает большего внимания к себе. В первую очередь это касается правительства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Прежде всего, по словам Президента, оно должно всячески содействовать завершению крупных инвестиционных проектов с выходом на проектную мощность. Это комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, промышленная разработка Петриковского месторождения калийных солей.

Также, обратил внимание глава государства, необходимо быстро реагировать на любые заминки в реализации проектов по производству бумаги на базе Светлогорского целлюлозно-картонного комбината и Добрушской бумажной фабрики. Александр Лукашенко напомнил о планах по созданию там дополнительных производств. Как уточнил вице-премьер, уполномоченный Президента в Гомельской области Юрий Назаров, в Минске и Гродно уже протестировали создание упаковки из полученного в Добруше картона. Он будет использоваться вместо польских материалов.

"Хорошо, будем идти вглубь. Надо более высокая добавленная стоимость. Но и не забывайте о небольших производствах, которые должны быть и продукция которых пользуется спросом. Как в торговле: ни в коем случае нельзя угробить магазины шаговой доступности. Должна быть конкуренция, альтернатива, ибо со временем эти большие сети начнут вас душить", - подчеркнул глава государства.

Он также напомнил, что была оказана крупная государственная поддержка нашему Белорусскому металлургическому заводу, и этой возможностью нужно разумно распорядиться. Юрий Назаров ответил, что на БМЗ уже сформирован пакет заказов на 2022 год и предприятие уверенно смотрит в будущее.

"Надо сейчас помочь Гомельской области, чтобы она во весь рост стояла, а не телепалась на коленях. Но прежде всего всех заставить работать. Когда люди работают, стараются что-то сделать и есть результат, но чуть-чуть где-то не хватает, то и сердце лежит помочь", - сказал Александр Лукашенко.

Говоря о транспортно-логистическом потенциале региона, Президент отметил, что использование выгодного приграничного положения области на пересечении транспортных путей должно быть более полным и выгодным.

"Не забывайте о "чернобыльских" территориях. Это наши земли, и их нужно осваивать, что мы и будем делать, аккуратно, не спеша", - сказал глава государства.

Особенно слабой, по его мнению, выглядит управленческая вертикаль в агропромышленном комплексе. Например, в 24 из 192 сельскохозяйственных организаций еще остаются вакантными должности руководителей. Александр Лукашенко поручил найти решение этого вопроса.

Президент добавил, что нынешний губернатор Гомельской области Иван Крупко знает эти проблемы и не в последнюю очередь именно эти обстоятельства предопределили его назначение председателем облисполкома. Александр Лукашенко охарактеризовал Ивана Крупко как опытного человека, который хорошо знает специфику работы агропромышленного комплекса и умеет принимать выверенные управленческие решения, видеть перспективу.-0-