14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Павла Чухрая с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ваше богатое творческое наследие является примером преданного служения киноискусству. Большой талант, тонкий вкус, неповторимый авторский почерк заслужили признание профессионалов и зрителей не только в России, но и далеко за ее пределами", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси Павла Чухрая знают и любят как одного из самых известных режиссеров современности, чье творчество - неоценимый вклад в развитие культурных связей между двумя странами.

Глава государства пожелал Павлу Чухраю долгих лет жизни, доброго здоровья и благополучия.-0-