Лукашенко поздравил народную артистку России Ирину Аллегрову с юбилеем

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Российской Федерации Ирину Аллегрову с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Благодаря яркой манере исполнения, мощной энергетике и неповторимому обаянию вы завоевали сердца поклонников по всему миру", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что в Беларуси Ирину Аллегрову знают и любят как талантливую и искреннюю артистку, беззаветно преданную искусству: "Ваше творчество, близкое и понятное слушателям разных поколений, пользуется заслуженной популярностью, способствует укреплению дружбы между нашими народами".

Александр Лукашенко пожелал Ирине Аллегровой доброго здоровья и неиссякаемой энергии для новых свершений.-0-