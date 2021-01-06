6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил семью, в которой родился первый в 2021 году ребенок. От главы государства были переданы подарки и цветы родителям. Фотографии опубликованы Telegram-каналом "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось, первый родившийся в новом, 2021 году, ребенок появился на свет в Витебском областном клиническом роддоме. Малыш, которого назвали Рома, при рождении весил 3 кг 910 г, рост - 53 см. У мамы это первые роды. Родители мальчика живут и работают в Орше.

Витебский областной роддом сейчас работает как ковидный госпиталь. Ранее у молодой мамы был диагностирован COVID-19, поэтому она находилась под наблюдением в Витебске.

На фотографиях, опубликованных "Пулом Первого", - родители новорожденного. Маленького Рому на руках держит папа, а в руках у мамы большой букет с прикрепленной к нему запиской "С наилучшими пожеланиями Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко". На другой фотографии подарки - различные вещи и принадлежности, которые пригодятся для воспитания Ромы в первые месяцы жизни.-0-