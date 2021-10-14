Лукашенко предложил создать в ЕАЭС наднациональные компании для развития промкооперации

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание наднациональных евразийских компаний будет способствовать развитию производственного сотрудничества в Евразийском экономическом союзе. С предложением создать подобные консорциумы Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в ЕАЭС пока слишком мало сделано по импортозамещению. По его мнению, этот процесс должен быть увязан с промышленной кооперацией в союзе.

"Чтобы избежать протекционизма на национальном уровне, необходимо максимально использовать промышленные мощности и ресурсы наших стран. А они немалые. Важно не просто содействовать производственному сотрудничеству, но и стимулировать более продвинутые формы кооперации путем создания наднациональных евразийских компаний или консорциумов", - подчеркнул Президент.-0-