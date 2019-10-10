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10 октября 2019, 18:31

Лукашенко прибыл с визитом в Туркменистан для участия в саммите СНГ

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Самолет белорусского лидера совершил посадку в международном аэропорту Ашхабада, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что 11 октября в Ашхабаде Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. В повестку дня саммита входят вопросы, касающиеся развития взаимодействия в интеграционном объединении, включая сферу стратегического экономического сотрудничества, взаимодействие в правоохранительной и военной областях, борьбу с терроризмом и экстремизмом.

Ожидается также принятие обращения лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Эсенмурад Оразгелдиев
Президент Беларуси Александр Лукашенко и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Эсенмурад Оразгелдиев

Накануне саммита в Ашхабаде прошло заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества, которые в том числе одобрили проекты ряда решений для последующего рассмотрения на уровне глав государств. Министры также утвердили программу действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами.

Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве в СНГ разработана с учетом цифровизацииДекларация о стратегическом экономическом сотрудничестве в СНГ разработана с учетом цифровизации
Инициатива о подготовке декларации и ее подписании ранее была выдвинута Президентом Туркменистана. Проект декларации содержит положения, актуальные для экономических взаимоотношений государств Содружества.

По информации Исполкома СНГ, на заседании Совета глав государств СНГ будут рассмотрены восемь проектов документов, направленных на дальнейшее развитие экономического сотрудничества и внешнеполитического партнерства, обеспечение безопасности и противодействие новым вызовам и угрозам.

В их числе вопрос о председательстве в Содружестве в 2020 году. Планируется, что от Туркменистана пост председателя перейдет Узбекистану, а сопредседательствовать будут Беларусь и Туркменистан.

В широком формате на Совете глав государств предполагается рассмотреть проект Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве. В повестке дня также такие документы, как конвенция о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, соглашение о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств СНГ, соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции, программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы.

Александр Лукашенко на полях саммита традиционно проведет серию переговоров со своими зарубежными коллегами по тематике двустороннего сотрудничества. Например, уже известно о готовящейся встрече с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. "Будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития и углубления отношений между двумя странами. Не секрет, что существуют определенные спорные моменты в наших отношениях. Но я убежден, что во время встречи и дальнейших контактов нам удастся найти развязки тех спорных нюансов, которые, к сожалению, существуют", - заявил в Ашхабаде журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, отвечая на вопрос БЕЛТА.

Что касается вариантов решения спорных моментов, Владимир Макей предложил подождать предстоящей встречи лидеров стран. Вместе с тем он выразил мнение о возможности найти компромисс. "Действительно, есть понимание того, как мы могли бы развязать этот гордиев узел", - сказал министр.

Как известно, основной проблемной темой в отношениях двух стран является ситуация вокруг строительства Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Посол Беларуси в Туркменистане Вячеслав Бескостый накануне отметил, что суть конфликта очень многогранна и нет одной стороны, которая полностью несет в этом ответственность: "Наш подход и наше видение этой ситуации заключается в том, что туркменская сторона на каком-то этапе прекратила финансирование работ по завершению строительства ГОКа. Соответственно, наши специалисты были вынуждены принять решение о приостановке строительных и наладочных работ. Поэтому сложилась такая ситуация, образовались взаимные претензии, стороны друг на друга подали в международный арбитраж Торговой палаты Стокгольма".

Беларусь рассчитывает увеличить свое присутствие на рынке Туркменистана - посолБеларусь рассчитывает увеличить свое присутствие на рынке Туркменистана - посол
По словам посла Беларуси в Туркменистане Вячеслава Бескостого, по итогам 8 месяцев текущего года товарооборот между странами составил $15,4 млн, из которых $10,6 млн - белорусский экспорт.

Вместе с тем Александр Лукашенко недавно высказался за скорейшее урегулирование соответствующей проблематики, особенно с учетом исторически дружественного характера отношений двух стран. Тема поднималась и 9 октября во время вручения белорусским послом верительных грамот Президенту Туркменистана. "Я лично услышал из уст Президента Гурбангулы Бердымухамедова, что они тоже готовы выходить на взаимоприемлемые решения", - рассказал Вячеслав Бескостый.-0-

"Надо выходить из ситуации достойно" - Лукашенко выступает за нормализацию отношений с Туркменистаном"Надо выходить из ситуации достойно" - Лукашенко выступает за нормализацию отношений с Туркменистаном
Об этом он заявил, назначая нового посла в этой стране Вячеслава Бескостого.

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