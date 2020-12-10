Лукашенко приехал в БНТУ поздравить университет с 100-летием

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие в торжественном собрании трудового коллектива Белорусского национального технического университета, посвященном 100-летию вуза, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие не было запланировано в графике главы государства. Однако, как подчеркнул Президент, каждому бы хотелось "прикоснуться к седине ведущего технического вуза".

Он отметил, что БНТУ стал родоначальником инженерной мысли и инженерного творчества в стране. "Нынешнее мероприятие - это дань уважения тем, кто не только создавал этот университет (может, и не столько), но и кто прославил своими делами этот вуз", - заявил Александр Лукашенко.

Во дворике главного корпуса университета к 100-летию вуза выставили образцы белорусской автомобильной техники, созданные выпускниками БНТУ. По словам Президента, белорусские инженеры умеют творить настоящие чудеса, но, с другой стороны, находятся в жестокой мировой конкуренции. "Все, что мы видели здесь, в мире производится в огромном количестве. И то, что вы выстояли в этой конкуренции, производите потребную на мировом рынке продукцию, дорогого стоит", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что всегда с большим уважением относился к выпускникам БНТУ. "Я всегда сравнивал поведение тех или иных студентов, выпускников и так далее: вы всегда были основой и фундаментом нашей государственности", - сказал белорусский лидер.

Как сообщалось, накануне Александр Лукашенко подписал указ о награждении Белорусского национального технического университета орденом Трудовой Славы. Учебное заведение удостоено этой награды за значительный вклад в развитие инженерно-технического образования, проведение научных исследований в области машиностроения, энергетики, строительства и архитектуры, внедрение новых современных технологий, подготовку научных кадров и в связи с 100-летием со дня основания университета.

Ранее, 7 декабря, Президент подписал декрет, которым установлена возможность поощрения государственными наградами организаций и коллективов их работников, а также воинских частей и формирований.-0-

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