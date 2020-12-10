Лукашенко вручил БНТУ орден Трудовой Славы и госнаграды сотрудникам вуза

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил сегодня Белорусскому национальному техническому университету орден Трудовой Славы и государственные награды сотрудникам вуза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хочу сегодня здесь вручить государственные награды тем, кто сделал (образно говоря) этот университет, кто поддерживает его имидж на высочайшем уровне. Тем, кто привел наш университет в элиту мировых университетов. Позвольте мне сегодня также вручить первый в истории независимой Беларуси орден (Трудовой Славы. - Прим. БЕЛТА). Он будет первым, надеюсь не последним, и университет будет всегда гордиться этой наградой", - сказал Александр Лукашенко.

Орденом Отечества III степени на церемонии были награждены заведующий кафедрой тепловых электрических станций Николай Карницкий и заведующий кафедрой лазерной техники и технологии Николай Кулешов. Заслуги члена Белорусского союза архитекторов Вальмена Аладова отмечены орденом Франциска Скорины.

В числе награжденных также заведующий кафедрой тракторов Владимир Бойков, профессор кафедры конструирования и производства приборов Владимир Минченя и декан архитектурного факультета Армен Сардаров. Они получили от главы государства орден Почета. Ряд сотрудников вуза были также удостоены медали "За трудовые заслуги" и Благодарности Президента.

Заведующему кафедрой машиноведения и деталей машин Анатолию Скойбеде Президент вручил диплом о присвоении почетного звания "Заслуженный изобретатель Республики Беларусь".

"Когда я вручал эти награды, меня не покидала мысль, что я практически со всеми не просто сталкивался, а знаком. Некоторые мне напоминали, что мы сделали. Запомнился наш архитектор, говорит: "А вы помните, как мы Нулевой километр Беларуси устанавливали?" Конечно, помню. Мы договорились, что это не последняя наша работа. Мы еще что-то доброе должны сделать для нашей страны", - подчеркнул Александр Лукашенко в конце церемонии.

Как сообщалось, накануне Александр Лукашенкоподписал указ о награждении Белорусского национального технического университета орденом Трудовой Славы. Учебное заведение удостоено этой награды за значительный вклад в развитие инженерно-технического образования, проведение научных исследований в области машиностроения, энергетики, строительства и архитектуры, внедрение новых современных технологий, подготовку научных кадров и в связи с 100-летием со дня основания университета.

Ранее, 7 декабря, Президент подписал декрет, которым установлена возможность поощрения государственными наградами организаций и коллективов их работников, а также воинских частей и формирований.-0-