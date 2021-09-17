Лукашенко примет сегодня участие в форуме "Символ единства"

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вечером в "Минск-Арене" примет участие в форуме "Символ единства". Глава государства уже вернулся в Минск из Душанбе, где состоялись саммиты ОДКБ и ШОС, информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

"Первый уже в Минске! Да, в связи с вечерним мероприятием из Душанбе Лукашенко улетел раньше. Но все отнеслись с пониманием. Все-таки момент исторический: Беларусь впервые отмечает важнейший праздник - День народного единства! Позицию Беларуси на совместном заседании ОДКБ-ШОС доверено представить Макею", - отмечают авторы ресурса.

Планируется, что вечером Александр Лукашенко будет в "Минск-Арене" вместе с участниками форума "Символ единства".-0-