Лукашенко призвал участников протеста в Казахстане к переговорам с Токаевым

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал участников протеста в Казахстане к переговорам с Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Соответствующее заявление глава белорусского государства сделал сегодня на совещании по вопросам реализации исторической политики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хочу просто обратиться от белорусов к этим (их бандитами кто-то называет, разные там люди) протестующим. Я бы им просто сказал, что ну, пошумели, покричали, хватит. Хватит. Надо договариваться, пока далеко не зашли. А с Президентом Токаевым можно договориться. Это нормальный человек, дипломат, с которым можно договориться. Очень умный, образованный человек", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко убежден, что казахстанцы должны понять: это их страна и другой у них не будет. "Перевернуть страну - дорого потом ее будет восстанавливать. И там противоречия между кланами, группами дай бог какие, еще надо будет договориться", - отметил он.

"Надо, по-народному говоря, пойти, стать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым (он приглашает всех, кто желает) для переговоров и выстраивания своего государства", - выразил уверенность Президент.

Ситуацию в Казахстане Александр Лукашенко считает поучительной для Беларуси. "Для нас это урок. Еще один урок. В том плане, что мы теперь поняли, что могло бы быть с нами. И дело даже не в том, что мы мирные белорусы. Дело не в этом. Не белорусы бы решали вопросы в Беларуси", - обратил внимание глава государства.-0-